Opozice přechytračila koalici, může čekat odvetu

Poslanci opozičních hnutí ANO a SPD to koaličním zákonodárcům předvedli v pátek kolem 13. hodiny. V tu chvíli se projednávalo první čtení stavebního zákona, u řečnického pultu již delší dobu promlouvala bývalá ministryně pro místní rozvoj a poslankyně ANO Klára Dostálová, která původní stavební zákon připravovala.

Po více než hodině řečnění navrhla, aby se bod přerušil do 1. března. Řídící schůze Jana Mračková Vildumetzová (ANO) jejímu návrhu musela podle jednacího řádu Sněmovny hned vyhovět, a tak vyzvala poslance k hlasování. A právě zde se ukázala slabina koalice a možnost pro opozici, jak ji při hlasování porážet.

Ačkoliv při ranním schvalování programu schůze bylo v sále přítomno 175 poslanců a většinu měla koalice, v danou chvíli jich na svých místech seděl jen zlomek. Toho využili opoziční poslanci, kteří po vyzvání doběhli do sálu rychleji a pětikoalici přehlasovali.

„I kdyby to tak bylo, tak je to naprosto standardní opoziční nástroj a stává se nejen ve Sněmovně, ale i na magistrátech, že opozice vyvolává procedurální hlasování, aby vyzkoušela koaliční poslance, jestli tam jsou,” sdělil místo ní Novinkám mluvčí hnutí ANO Martin Vodička.

„Přišlo mi to nefér, minimálně ve dvou věcech. Hlasování proběhlo velmi rychle, a když to zpochybnili, značná část klubu ANO nehlasovala pro zpochybnění, což je běžný úzus,“ řekl Právu předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

„Opozice s námi hrála trochu betla,“ poznamenal. Kdyby ale byli všichni koaliční poslanci v sále, taková situace by vůbec nenastala. „Pokud se řekne, že se bude dlouho mluvit, tak lidé dělají i užitečnější věci, než že sedí v sále. Není úkolem poslance sedět v sále,“ reagoval předseda klubu ODS.

„Byla tam dohoda, která se týkala celé schůze, a najednou neplatila. V okamžiku, kdy bylo zjevné, že SPD nepřipustí debatu nad korespondenční volbou, tak se zdálo, že poběží rozprava do konce jednacího dne. Náhle bylo ale bez avíza vyhlášeno procedurální hlasování, což nebylo od ANO seriózní jednání,“ uvedl šéf klubu lidoveckých poslanců Marek Výborný.

„Z naší strany bylo chybou, že jsme nebyli v sále v plném počtu, to nepopírám. Ale velmi rychlé hlasování v okamžiku, kdy schůzi řídila paní Mračková Vildumetzová, byl ze strany ANO jasný úmysl,“ dodal Výborný. „Je to pro nás poučení, abychom tuto chybu už neopakovali,“ řekl.

Podle některých spekulací by mohla nyní koalice jako odvetu zrušit šesté křeslo místopředsedy Sněmovny, k jehož volbě doposud nedošlo a na které si brousí zuby Karel Havlíček z ANO.

„Zvažujeme všechny varianty. Dnes se zlobíme, co bude dál, o tom nechci spekulovat,“ řekl Právu Benda.

„Beru to jako podraz. Paní Schillerová slíbila, že se zasadí o projednání stavebního zákona, na který čekají statisíce lidí, kteří něco staví nebo rekonstruují a čekají, jak to bude. Potom to vyobstruovali, když byla dohoda. Výsledek všichni známe, za celý pátek je kvůli destruktivní práci opozice ANO a SPD výsledek nula. Chovají se tedy stejným způsobem, jako když vládli,” napsal Novinkám Michálek.