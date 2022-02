Omezení neočkovaných by nejspíš neprošlo ani s novým zákonem, míní právník Dostál

Opatření, které zakazuje vstup do restaurací neočkovaným, by soud podle experta na zdravotní právo Ondřeje Dostála (Piráti) pravděpodobmě zrušil i podle nové verze pandemického zákona. Dostál tím pro Novinky reagoval na slova ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), který prohlásil, že podle novely by toto opatření bylo u soudu nenapadnutelné. Zákon ve středu schválila Sněmovna, zároveň však vláda rozhodla, že už se lidé nebudou muset v restauracích či na kulturních akcích prokazovat očkováním či proděláním nemoci.