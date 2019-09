Odpověď na audit k dotacím v zemědělství dorazila do Bruselu

Česko mělo na odpověď na předběžnou auditní zprávu čas do 20. září. Obsah odpovědi ale ministr ani SZIF nekomentoval.

„K obsahu se nemůžeme blíže vyjádřit. Probíhající šetření je důvěrné a jeho průběh a obsah je nutné až do ukončení šetření chránit. Můžeme pouze konstatovat, že v odpovědi rozporujeme předběžná zjištění, která SZIF obdržel z EK 5. června letošního roku,“ potvrdila Právu mluvčí fondu Vladimíra Nováková.

Na konci května a na začátku června dorazily do Česka dvě předběžné auditní zprávy EK, které se týkají Babišova možného střetu zájmů.

V první z nich komise v anglicky psaném dokumentu dospěla k závěru, že Babiš má dále vliv na společnost Agrofert, kterou vložil do svěřenského fondu, a současně má jako premiér vliv na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo vracet do unijního rozpočtu kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.