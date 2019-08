Chyby při čerpání evropských dotací přišly Česko na 38 miliard

Finanční oprava znamená zrušení celého nebo části finančního příspěvku na program financovaný z fondů EU. „Standardním postupem je v takové situaci vymáhání dotčených částek ze strany poskytovatele dotace, respektive orgánů finanční správy, a to v režimu rozpočtových pravidel, případně v režimu jiného právního předpisu upravujícího poskytování dotací,” uvádí zpráva.

Zprávu si vyžádala svým usnesením Poslanecká sněmovna při jednání k návrhu auditní zprávy EU o čerpání dotací holdingem Agrofert , který premiér Andrej Babiš (ANO) vložil do svěřenského fondu.

Česku hrozí podle návrhu zprávy, zveřejněné na konci května v médiích, že by mohlo vracet do rozpočtu EU asi 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Babiš označil tehdy audit EK za pochybný a za útok na Česko. Místopředseda komise Valdis Dombrovskis to odmítl, auditoři jsou podle něj profesionálové a pracují objektivně. Cílem auditů je podle Dombrovskise ochrana finančních zájmů EU a daňových poplatníků, včetně těch z ČR.