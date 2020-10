Ochranka v obchodě: Rodiny rozdělovat nechci

Lidem nová opatření většinou nevadí. „Stejně jich chodí méně a méně,“ řekl v pátek Právu člen ochranky v pražském obchodním domě My (Máj).

Co Prymula neřekl: Do obchodů a provozoven maximálně ve dvou

Kolem nových opatření panovaly v pátek ráno na veřejnosti nejasnosti. V obchodních domech to ale nebylo tak patrné, a nesrovnalosti se hned vyřešily.

„Když jde větší skupina do horního patra s restauracemi, požádám je, ať se rozdělí na dvojice a jdou dále od sebe,“ vyjasnil strážce. Rodiny s dětmi se mu ale podle jeho slov rozdělovat nechce. Už tak ho co chvíli někdo slovně vykáže do patřičných míst, když dotyčného upozorní, že je povinnost nosit roušku. „Sám ji musím mít na nose čtrnáct hodin denně,“ postěžoval si.