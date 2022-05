Obstrukce zabraly. Zpřísnění střetu zájmů a další sporné body Sněmovna neprojedná

„Abychom splnili složitý jednací řád, bude na to svolána mimořádná schůze, ta se vloží do této probíhající v 18:00. V řádu několika desítek minut zrušíme pandemickou pohotovost,” řekl po setkání grémia šéf lidoveckých poslanců Marek Výborný.

Do 18 hodin by měli poslanci podle informací Novinek doprojednat v prvním čtení sporný návrh na snížení plateb za státní pojištěnce, o němž se diskutuje od půlnoci. Následně by měli zrušit zmíněný stav pandemické pohotovosti, což fakticky znamená, že by od čtvrtka skončila povinnost nošení respirátorů ve zdravotnických a sociálních zařízeních.