Nouzový stav bude platit až do 17. května, schválila Sněmovna

Nouzový stav se prodlouží do 17. května. Po celodenním debatování se na tom shodli poslanci ve Sněmovně. Vláda původně požadovala prodloužení až do 25. května, pro tento termín však nakonec nenašla vládní menšina v dolní komoře dostatečnou podporu. Pro prodloužení do 17. května bylo 54 ze 101 přítomných poslanců.