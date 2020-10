Noční schůzka: šlo o šéfa VZP?

Kdo všechno byl účastníkem středeční noční schůzky ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) a šéfa poslanecké frakce babišovců Jaroslava Faltýnka v restauraci na Vyšehradě? I to může pomoci rozklíčovat, co chtěl Faltýnek po ministru Prymulovi. Jejich tvrzení, že měli jednat o plošném testování na koronavirus v Moravskoslezském kraji, těžko obstojí. Zpochybnil to i tamní hejtman Ivo Vondrák (ANO).