Noční můra je zpátky, zoufají si hospodští

„Jo. Je to úplně stejný jako na jaře, akorát s tím rozdílem, že tenkrát si mohli lidé dát pivo alespoň před hospodou, to je teď zakázané,“ konstatuje. „No nic, když nemůžeme přes okénko prodávat pivo v kelímku, budeme ho prodávat alespoň v petkách. Vyčepovat naražený sud nebude problém. Až bude prázdný, dojde na další.“

„Po zkušenostech z jara budeme tak na patnácti procentech běžného obratu,“ odhaduje. Že by ho vládní zákaz šokoval, to tedy ne. „Doufal jsem, že to nepřijde, ale čekal jsem to.“ A o tom, jak bude 3. listopadu se slávou opět otevírat, si iluze nedělá. „Určitě to prodlouží.“