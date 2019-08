Netolický: Šmarda by měl nominaci sám stáhnout

„Michal Šmarda musí sám zvážit, jestli chce nastoupit na ministerstvo kultury za dané situace, protože prezident republiky i předseda vlády nehodlají postupovat jiným způsobem,“ řekl Netolický v ČT.

„Nemyslím si, že bychom měli ustupovat. Ale i pan Šmarda by měl přemýšlet o celé situaci. Když si představím, že bych měl nastupovat v této situaci na nějaký úřad, tak nevím, jakou bych tam měl autoritu a respekt,“ podotkl hejtman.

„Šmarda si musí sednout s Hamáčkem a říct si, jestli je situace komfortní pro budoucího ministra kultury. Jak se nastupuje kandidátovi, který nemá podporu premiéra a žádnou podporu prezidenta?“ dodal.

Zdůraznil, že takové jednání by nebral jako ústupek. „Ústupek by to byl, kdybychom aktivně hledali nového kandidáta. Já jen říkám, že bych se necítil komfortně,“ řekl.

Šéf soc. dem. Jan Hamáček tento týden několikrát zopakoval, že soc. dem. na Šmardovi trvá a kandidáta na kulturu nezmění, neboť Zeman se chová neústavně.

Šmarda dosud opakoval, že na funkci nelpí, ale zároveň nesdělil, že se chystá hodit ručník do ringu. „Nejsem podrazák, abych Janu Hamáčkovi řekl, ať si dělá, co chce, že už na to nemám nervy a vzdávám to,“ sdělil Právu. Ohlásil, že svůj názor sdělí za týden předsednictvu ČSSD.

Zeman podle Netolického dával od začátku najevo, že Šmardu nechce jmenovat. „Možná to měl říct rovnou a neprotahovat to do poloviny srpna,“ podotkl. Zeman si podle něj s ČSSD vyřizuje účty.

„Jednoznačně mu nejde o co nejlepší výsledek ČSSD, to si myslím už patnáct let. Nezávisle na tom, kdo stranu vede, se s ní prezident vždy dostane do sporu. Je to spíš pomstychtivost, schválnost,“ myslí si Netolický. „Je to politická hra, která není srozumitelná ani pro samotné politiky,“ řekl.

Předseda Hamáček zopakoval, že by se měla dodržovat Ústava, která nedává Zemanovi možnost kandidáta na ministra odmítnout, a že Šmardovu nominaci nezmění.

První místopředseda Roman Onderka míní, že by Babiš měl na Zemana podat kompetenční žalobu, nebo jej ke jmenování Šmardy přimět jinak. Pokud všechna vyjednávání selžou, mají podle Onderky přijít na řadu demise ministrů ČSSD.

Z většiny regionů znějí hlasy, že soc. dem. nyní musí na Šmardovi trvat. Dokonce i od šéfa jihočeského kraje Jiřího Zimoly, který přitom s nominací Šmardy nesouhlasil. Zimola si naopak myslí, že „bez Šmardy“ musí ČSSD z vlády odejít.

„I když jsem bojoval za to, aby šla ČSSD do koaliční vlády a v ní se svou prací rehabilitovala, v současné době se domnívám, že by ČSSD měla vládu opustit. Především proto, že jediný zisk z toho mají někteří soc. dem. straničtí šíbři, kteří se nechali zaměstnat na ministerstvech a jimi spravovaných organizacích, a nikoli ČSSD, jak jsem si přál a očekával,“ sdělil.

Padají výčitky

Za viníky situace označil Zimola bývalého europoslance a vlivného zákulisního vyjednavače Miroslava Pocheho a Onderku. Stejný postoj jako Zimola zaujal i Hamáčkův poradce Michal Hašek.

Onderka podle něj krizi odstartoval, když v květnu v televizi útočil na tehdejšího šéfa resortu kultury Antonína Staňka (ČSSD) a zahájil tak de facto jeho odvolání.

Ve straně se opět probudily hlasy na obranu vlády i výzvy k jejímu opuštění. Předseda středočeské ČSSD a náměstek na ministerstvu práce Robin Povšík míní, že spor o ministra kultury není důvod, proč vládní křesla pustit. „Možná bychom měli být ještě chvíli trpěliví a zkoušet dosáhnout svého,“ řekl ČTK.

Na dotaz, zda by Hamáček měl trvat na Šmardovi jako kandidátovi, nebo navrhnout někoho jiného, nechtěl Povšík přímo odpovědět. „Pan předseda Hamáček můj názor na tuhle záležitost zná, ten názor jsem mu sdělil už před měsícem a nechtěl bych to teď komentovat,“ dodal.

Naopak šéf plzeňské ČSSD Milan Chovanec tvrdí, že pro odchod z vlády už včera bylo pozdě.

„Jediné, co s tím Jan Hamáček jako propagátor vládní spolupráce teď může dělat, je to, že bude velmi tvrdě trvat na tom, aby Andrej Babiš podal kompetenční žalobu. Pokud to nebude chtít udělat, pak je pro Jana Hamáčka jediná cesta z vlády odejít,“ řekl Právu.

„Od začátku jsem říkal, že ve vládě být nemáme, a celou tu mezihru vnímám pro soc. dem. jako devastační,“ dodal.

Chovanec míní, že vedení ČSSD musí trvat na Šmardovi. „Teď z jeho jména odejít by byla fatální prohra vedení a Jana Hamáčka,“ poznamenal.

Jaké by byly po odchodu z vlády další kroky soc. dem., však není jasné. Například poslanec Jaroslav Foldyna prohlásil, že by podpořil menšinový kabinet ANO. A možná i návrh rozpočtu, proti kterému nyní oranžoví ministři brojí.

Pro poslankyni Alenu Gajdůškovou je takový postup nemyslitelný. „Nevím, jaký bych mohla mít důvod podpořit vládu, ve které by nebyla soc. dem. Takovou vládu bych nepodpořila,“ napsala Právu.