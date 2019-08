Trvejme na Šmardovi, nebo pojďme z vlády, zní z ČSSD

„Podle mě jak strana, tak i člověk by měl být zásadový a jestliže jednou se ČSSD domluvila a shodla na nějakém kandidátovi, pak ustupovat přání nebo vůli někomu, kdo do toho teoreticky nemá co mluvit, není projev síly,” řekl novinářům senátor ČSSD Miroslav Nenutil.

Strana by podle něj buď měla trvat na nominaci Michala Šmardy nebo odejít z vlády. „Ano, tak by to mělo být,” uvedl na dotaz novinářů.

Reagoval tak na středeční informace o tom, že prezident Miloš Zeman odmítá vyslyšet navrženou nominaci premiérem Andrejem Babišem a nechce na post ministra kulturu dosadit Michala Šmardu.

Ještě ve středu večer se k celé věci ozval bývalý předseda Senátu a stále člen horní komory Milan Štěch a vyzval všechny poslance, aby podpořili senátem připravenou ústavní žalobu na prezidenta, která se zabývá i otázkou průtahů právě ve jmenování ministrů. [celá zpráva]

Kraje se neshodnou

„Na tahu je premiér, který by měl jednat, měl by prezidenta dotlačit k tomu, aby ctil Ústavu," uvedl předseda organizace v Hradci Králové Jiří Říha, podle kterého by měla sociální demokracie vládu opustit. S tím, že jde o slabot premiéra se shoduje i opozice a politilogové.

Brněnský předseda ČSSD Oliver Pospíšil řekl, že postup vedení ČSSD je správný. „Všichni jsme nuceni se řídit zákony, i kdybychom s některým z nich nesouhlasili. I prezident je povinen dodržovat Ústavu," uvedl Pospíšil. Ústava podle něj nedává možnost prezidentovi hodnotit odbornost navržených ministrů. „Nejde to 'okecat' tím, že Šmarda je z malého města," dodal Pospíšil.

Podle pardubického hejtmana Martina Netolického má řešení situace v rukou Šmarda. Měl by sám zvážit, jak bude postupovat. Zablokované jednání by mohla vyřešit i výměna ministerstva kultury s hnutím ANO, ČSSD má dlouhodobě zájem o ministerstvo pro místní rozvoj.

Zůstaňme ve vládě, zachráníme se

Objevují se ale i hlasy, že setrvání ve vládě je jediná možnost pro záchranu strany. „Protože v krajských volbách nevím, jak uspějeme, a pokud se týká parlamentních, tak je třeba nastartovat nějaký proces. To znamená, že v této chvíli je odchod z vlády špatný. Je to (neopustit vládu) jediná možná záchrana, jak se před voliči pozitivně ukázat," řekl místopředseda krajského výboru Plzeňského kraje Zdeněk Honz.