Hamáček po facce od Zemana: Budeme trvat na dodržování Ústavy

ČSSD dostala od prezidenta Miloše Zemana další políček, když hlava státu odmítla jmenovat nominanta soc. dem. Michala Šmardu ministrem kultury s tím, že nejde o kompetentního kandidáta. Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček na to reagoval strohým prohlášením, že prezident nemá co hodnotit odborné předpoklady kandidáta na ministra. Novinkám napsal, že ČSSD bude trvat na dodržování Ústavy. Jak to chce ČSSD udělat, Hamáček neřekl.