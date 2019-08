Šmarda: Vážnější než kultura je spor o rozpočet

Bylo to jedno z mnoha vyjádření prezidenta, které se dalo očekávat.

Pořád platí vyjádření předsednictva ČSSD, které dalo mandát Janu Hamáčkovi, aby situaci dál řešil. Jakýmkoliv silným vyjádřením, které bych vám nyní dal, bych mu zkomplikoval situaci. Takže to nechci dělat. Jenom musím poznamenat, že mu to pan premiér s panem prezidentem ne­ulehčují.

Jan Hamáček má od předsednictva pravomoc věc řešit. Jan Hamáček moc dobře ví, že na funkci nelpím, ale také ne­jsem podrazák, abych mu řekl, ať si dělá, co chce, že už na to nemám nervy a vzdávám to. Rozhodnutí je na vedení soc. dem., jak bude dál postupovat. Já bych byl v tuto chvíli raději pasivní a nechal bych rozhodnutí na kolezích.