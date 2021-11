Nemocnice začínají hlásit nedostatek léků na covid. Stát objedná další

Fakultní nemocnice Motol, která spolu s FN Brno distribuuje lék od firmy Regeneron, podle vedoucího tamní lékárny Petra Horáka zastavila předávání léků do dalších nemocnic.

O nedostatku léků na svém webu informovala příbramská nemocnice . „Jsme nuceni oznámit, že od pondělí 22. listopadu je pozastavena aplikace monoklonálních protilátek proti SARS-CoV-2 z důvodu jejich nedostatku v rámci České republiky,“ uvedla. „Čekáme na mimořádný závoz, který máme předběžně přislíbený zhruba za týden, jisté to ovšem není,“ uvedla nemocnice.

Na nedostatek léků upozornila na Twitteru i středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN). „Proč se bude muset zastavit aplikace v nemocnicích? Proč není dostatek něčeho, co funguje?“ napsala.

Ptám se: Kurník šopa, kdo je odpovědný na objednávání monoklonalních protilátek pro ČR ? 😬 Proč se bude muset zastavit aplikace v nemocnicích? Proč není dostatek něčeho, co funguje? Žádám odpověď @ZdravkoOnline @adamvojtechano . Například: https://t.co/dUggJPbw2W

„My to víme, že ten problém nastane, proto jsme se předzásobili. V tuto chvíli máme protilátek dostatek. Na jak dlouho, to uvidíme. Záleží to i na tom, kolik bude chodit pacientů a kdy budou dodávky obnoveny,“ řekla Kopalová.