Napřed zkušení manažeři, poté Babišovi znemožnění ministři

Naposledy to tak bylo s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem. „Pan Kremlík je dlouho ve státní správě. Pracoval jsem s ním v minulosti i jako ministr financí. Je to profesionál a pracovitý člověk,“ pochvaloval si Babiš Kremlíka loni v dubnu, když nesl návrh na nového ministra dopravy prezidentu Miloši Zemanovi.

O několik dní později, 30. dubna 2019, byl Kremlík jmenován do funkce. „Já mu držím palce, bude mít moji permanentní podporu, je to těžký resort, ostře sledovaný resort, ale jsem přesvědčen, že pan ministr má manažerské schopnosti, aby to zvládl,“ prohlásil tehdy po boku Kremlíka předseda vlády.

Ani tah na branku nestačil

Neuběhl ani rok a Babiš Kremlíka odepsal. Důvodem ukončení jeho vládního angažmá měla být předražená zakázka na informační systém pro elektronické známky. Ještě letos 24. ledna Babiš ale o Kremlíkovi tvrdil, že je dobrý úředník.

„Je pracovitý, má tah na branku, ale toto manažersky nezvládl,“ uvedl tehdy ke svému rozhodnutí Babiš. A i z původního avíza, že Kremlík zůstane na resortu alespoň jako náměstek, premiér následně couvl.

Později však vypluly na povrch další kauzy. Například údajný úplatek, který Kremlíkovi prý nabídli v souvislosti s výběrem auditora mýtného systému. Kremlík však nabídku neoznámil policii, ale obrátil se na Bezpečnostní informační službu.

„Tomu nerozumím, co pan Kremlík předvádí. Je právník, takže ze zákona měl konat. Pan Kremlík byl odvolaný, tím pádem pro mě není potřeba se k tomu vyjadřovat,“ komentoval to Babiš 5. února.

Spravedlnost pro Malou a Knežínka

Kremlík není prvním ministrem, který ztratil Babišovu důvěru. Série výměn proběhla i na resortu spravedlnosti. Po Robertu Pelikánovi, který skončil v dubnu 2018 se slovy, že se názorově rozchází z většinou členů hnutí ANO, byla na post jmenována poslankyně ANO Taťána Malá. V resortu však vydržela pouhých 13 dnů. Skončila poté, co vyšla na světlo kauza s plagiátorstvím její diplomové práce.

„Paní Malou jsem poznal v rámci našeho hnutí a myslím si, že má ty předpoklady, a myslím si, že by měla dostat šanci, aby předvedla, že to umí,“ prohlásil Babiš krátce před uvedením Malé do úřadu v červnu 2018.

Pár dní nato ale bral zpátečku a po krátké chvíli, kdy zvažoval, že by resort dokonce řídil sám, navrhl Jana Kněžínka s tím, že mu „bude držet palce“.

Ačkoliv Kněžínek byl podle odborníků i opozice schopným ministrem, ani on v křesle dlouho nevydržel a na jaře 2019 byl nahrazen Marií Benešovou. Ta má zatím, i přes četné protesty veřejnosti a kritiku opozice, Babišovu důvěru.

Šlechtová na dovolenou

Dosud nejvyhrocenější odchod zřejmě proběhl na ministerstvu obrany v létě 2018, když premiér oznámil, že do své další vlády nenavrhne Karlu Šlechtovou. Ta se vzápětí pustila do ostré kritiky jak Babiše, tak celého hnutí ANO.

Podle informací Novinek Babiš nemohl Šlechtové nikdy přijít na jméno, ministryně však měla vždy podporu od prezidenta Miloše Zemana. V říjnu 2014, kdy Babiš nominoval Šlechtovou na ministerstvo pro místní rozvoj, každopádně tvrdil: „Z hlediska odbornosti není pochyb, že je paní Šlechtová dobrá kandidátka.“

Z ministerstva pro místní rozvoj, kde Šlechtová působila za Sobotkovy vlády, se přesunula na ministerstvo obrany. Tam ale skončila už po půlroce.

„Paní ministryně by si měla vzít dovolenou a odpočinout si, asi je přepracovaná. To je jediné, co vám k tomu řeknu,“ prohlásil Babiš v květnu 2018 v souvislosti s razantními kroky Šlechtové na prověření miliardové zakázky, kterou připravoval její předchůdce Martin Stropnický, a Šlechtovou odvolal.

„Když se někdo někomu nehodí, tak následně končí,” uvedla ke svému konci Šlechtová. Navíc dodala, že je pod „extrémním a intenzivním tlakem“ a že se cítí být lynčována médii, která patří do Babišova svěřenského fondu.

Šlechtová tehdy zveřejnila informaci, že poslala inspekci na prověření miliardových zakázek svého předchůdce. Inspekce podle ní našla v zakázkách řadu závažných pochybení, a začala je proto vyšetřovat Vojenská policie.

Důvěra v Ťoka

Babišovu podporu míval i někdejší ministr dopravy Dan Ťok, který v roce 2014 vystřídal na resortu Antonína Prachaře. Ťok přicházel na ministerstvo z postu šéfa společnosti Skanska.

Babiš tehdy připouštěl, že výběr Ťoka bude pravděpodobně kritizován za možný střet zájmů. Dodal však, že podle něj jde o vhodnou volbu. Jmenování šéfa stavební firmy přirovnal ke jmenování kozla zahradníkem. „ŘSD se dostalo do područí stavebních firem, a proto si myslím, že právě člověk, který přichází z takovéto firmy, bude umět čelit různým atakům stavebních firem,“ zdůvodnil tehdy volbu Babiš.

Ťok nakonec na ministerstvu dopravy vydržel pět let a stal se nejdéle sloužícím ministrem, i když podpora od Babiše kolísala především v roce 2018, kdy se řešila zakázka na mýtný systém. Ťok nakonec z resortu odešel na vlastní žádost. Novinkám tehdy řekl, že ho unavovaly útoky na jeho osobu a že se hnutí ANO za dobu jeho působení změnilo.

Krátce po konci Ťoka se s vládou na přání premiéra rozloučila i ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Babiš tehdy její odchod nechtěl příliš komentovat. Někdejší prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu se vryla do paměti hlavně svými výroky o drahých mobilních datech. Prohlásila, že si za ně Češi mohou sami, protože je nekupují a raději využívají wi-fi zdarma.

Další na řadě?

Naposledy se Babiš pustil do ministra školství Roberta Plagy (ANO). Toho kritizoval minulý týden na tiskové konferenci k zahájení činnosti Národní sportovní agentury za to, že 337 malých sportovních klubů nemá proplacené dotace kvůli byrokratické zátěži i přesto, že peníze v systému jsou. Plaga to má podle Babiše vyřešit.

Pod Plagou se houpala židle už vloni v lednu. Spekulovalo se, že Babiš chce na jeho místo dosadit někdejšího brněnského primátora Petra Vokřála. Plagy se ale tehdy zastali pedagogové, vysoké školy i učitelské spolky a svůj post uhájil.

Babiš je nyní naštvaný i na ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO). Na svém Facebooku v neděli uvedl, že Metnar se obklopuje „pitomci“ a nedokáže je pohlídat, aby nedělali chyby. Důvodem jsou nepovedené nákupy pasivních radarů a rušiček.