Na hranici v Těšíně se protestovalo proti jejímu uzavření

Lidem v příhraničí podle ní nejde o to vycestovat za dovolenou, ale vrátit život mnoha rodin k normálu, který narušila restriktivní opatření. „Jsou zde rodiny, které se více než měsíc nesetkaly, protože stály před velmi nelehkou volbou, zda chodit do práce a zajistit ekonomické fungování rodiny, nebo zda zvolit nejistou budoucnost a vrátit se domů, ale nevědět na jak dlouho,” dodala starostka.

„Nemůžu se vrátit domů, k rodině. Taky tam na mě někdo čeká a vysvětlete sedmiletému dítěti, že tatínek se nemůže vrátit,” řekl ČTK. Dodal, že nerozumí tomu, že v Polsku je možné jezdit po celé zemi, z města do města cestovat za prací, ale on, který má z Česka domů osm až deset kilometrů, nikam nemůže.

„Situaci mi to komplikuje natolik, že za chvíli budu bez prostředků k životu. Vláda zavřela hranice a je tady spousta lidí, kteří teď nemají za co žít a platit poplatky nebo koupit jídlo. Je to tragédie spousty lidí,” uvedl.

Podle něj by si vlády měly uvědomit, co působí občanům. Domnívá se, že by lidé z příhraničních měst měli mít možnost pracovat ve druhém státu. „Pracuji v Polsku jako obchodní zástupce. Moje práce spočívá v tom, že jezdím v Polsku a zásobuji obchody. Už mi teď zaměstnavatel řekl, že budou hledat někoho jiného na mé místo,” řekl Kluska. Také on se domnívá, že větší problém je ze strany Polska.