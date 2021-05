Na 17. května se plánuje velké rozvolnění

Do tříd by se mohli podle premiéra Babiše vrátit všichni žáci, tedy nově i středoškoláci a skončit by mohla také rotační výuka. „Prioritou nyní je, aby 17. května šli všichni studenti a školáci do škol, a to bezrotačně,“ uvedl ve čtvrtek ve Sněmovně na interpelacích.

S tím souhlasí i epidemiolog a šéf Mezioborové skupina pro epidemické situace (MeSES) Petr Smejkal. „Studenti jsou prioritou,” napsal Novinkám.

Nyní chodí do tříd 1. stupeň základních škol, od pondělí 10. května by měli do lavic zasednout také všichni studenti 2. stupně základních škol. Nyní se učí v rotační výuce, pravidelně se testují a ve školách nosí roušky.

Zahrádky, hotely a penziony

Rozvolnit by se mohly také zahrádky restaurací. Klesnout by ale musel ještě počet nakažených na 100 tisíc obyvatel, blížit by se musel k 75. „Je šance, že by se 17. května mohly zahrádky pustit,“ prohlásil ve čtvrtek po jednání kabinetu vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

Epidemiolog Smejkal pak pro Novinky uvedl, že je důležité představená pravidla při rozvolňování dodržet. „Jsme pro dodržení postupu i incidence v dohodnutých balíčcích,” sdělil.

Spolu s tím by mohly provoz obnovit v omezeném režimu také ubytovací služby. Návštěvníci ale zřejmě budou muset mít negativní test. Omezená bude kapacita hotelů či penzionů, a to zřejmě z 25 procent.

Všechna tato rozvolnění plánuje vláda v rámci čtvrtého balíčku, který počítá se sedmidenním průměrem nakažených na 100 000 obyvatel 75. Současně by se otevřely hrady a zámky. Svateb a pohřbů by se pak mohlo také účastnit venku až 50 lidí, uvnitř 30.

Akce pro 700 diváků

Mírnější pravidla by pak od 17. května mohla začít platit také v kultuře. „Pokud nám to vláda v pondělí schválí, tak bude možné od 17. května rozjet venkovní kulturní akce s účastní až 700 sedících diváků a vnitřní akce z účastní až 400 diváků,“ uvedl na Twitteru ve čtvrtek ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

O týden později by tento limit mohl ještě zvýšit, a to na 1000 lidí venku a 500 uvnitř. „Vše by bylo za přísných hygienických pravidel, s použitím antigenních/PCR testů, s ochranou dýchacích cest a podobně,“ doplnil.