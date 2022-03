Možnosti ubytování docházejí: Stovky uprchlíků provizorně nocují na brněnském výstavišti

Původně měl kraj pro uprchlíky domluvených několik tisíc lůžek v hotelech a penzionech. Stát ale stanovil výši příspěvku na dospělého uprchlíka 180 korun na den a v případě dítěte do 10 let 90 korun na den, což mnozí majitelé ubytovacích zařízení neakceptují. Velká část z asi 3000 uprchlíků doposud ubytovaných v hotelích a penzionech se tak bude muset přesunout jinam.

Hned po příchodu do asistenčního centra si uprchlíci vyřizují náležitosti potřebné k pobytu. Jakmile mají víza, mohou zažádat o zdravotní pojištění nebo podat žádost na úřad práce. Na posledním stanovišti řeší ubytování. S jeho hledáním pomáhají hasiči, kteří pak uprchlíky do míst ubytování rovnou rozvážejí. Komu se nepodaří ubytování nalézt, může zůstat přímo v budově asistenčního centra.

„Toto ubytování bereme jako nouzové a budeme se snažit uprchlíky postupně převážet do tělocvičen, kde to zázemí bude přeci jen důstojnější než v tomto obrovském pavilonu, kde je hluk,“ říká Alena Knotková. Tělocvičny v Jihomoravském kraji by podle ní pro ubytování uprchlíků mohly být připravené už v úterý.