Moravskoslezský kraj chce omezit hromadné akce

„Což ale neznamená, že by nemohli hygienici rozhodnout sami. Je to jejich kompetence. My vidíme největší problém v konání hromadných akcí, kde se nedodržují hygienická opatření,“ řekl hejtman Ivo Vondrák (ANO) s tím, že vedení kraje zašle ještě před pondělním jednáním hygienikům dopis, aby v pondělí už mohli jednat nad konkrétními návrhy.