Sestřičky budou místo práce hlídat děti, zní z nemocnic k plánovanému zavření škol

Vláda v pondělí oznámila, že plánuje od středy zavřít školy všech stupňů, a tedy plošně přejít na distanční výuku. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) chce ještě o uzavření 1. stupně základních škol vyjednávat. Školy by se podle návrhu měly zavřít na dobu čtvrnácti dní, a to od 14.do 23 října, na což navážou prodloužené týdenní podzimní prázdniny, které skončí 1. listopadu.

„Samozřejmě stále existuje riziko v tom, že by se nám personál ve větším množství nakazil, a to tak, že by opravdu nemohl pracovat, a pak ve hře zůstává riziko, že se zavřou školy a nám kvůli tomu několik zaměstnanců zůstane doma s dětmi. Popravdě zavřených škol se v tomto směru bojíme více než covid pozitivních,” popsal Balík personální situaci.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v pondělí následně v ČT uvedla, že pro děti zdravotníků, aby se předešlo těmto problémům, by mohly zůstat otevřené 1. stupně v některých základních školách. Ty by ve středu nastoupily do nich. Na jinou školu a učitele by si tak po měsíci a půl chození do školy od středy museli zvykat třeba i prvňáčci.