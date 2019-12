Ministryně Schillerová nevěří, že tato vláda stihne důchodovou reformu

Podle ní počítá s devíti změnami a třemi pilíři. Stávající první průběžný pilíř by Maláčová rozdělila na dva. Vznikl by nultý pilíř, který by představoval státem garantovaný minimální důchod. „To by byl minimální důchod pro všechny, co odpracovali nějaké roky,“ uvedla již koncem září Maláčová s tím, že by nezávisel na výši příjmů. Peníze by do pilíře měly přitéct ze zdanění právnických osob. Do hry by opět chtěla přinést i sektorovou daň pro banky.