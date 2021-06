Ministerstvo zdravotnictví zakazuje cesty do Ruska a Tuniska

Vyplývá to z nově vydaného ochranného opatření ministerstva, na které upozornil server Deník N. Tunisko podle cestovních kanceláří patří mezi nejoblíbenější destinace Čechů pro letní dovolené.

Ochranné opatření zakazuje všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území Česka vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy nemocí covid-19. Do 30. června je na seznamu 14 zemí, včetně například Indie nebo několika afrických a jihoamerických zemí. S účinností od 1. července na seznam podle nového opatření přibude Rusko, Paraguay a Namibie a od pondělí 5. července také Tunisko. Nové opatření platí do 31. července. Zákaz neplatí jen pro občany zmíněných zemí nebo pro cesty, které nesnesou odkladu a byly předem oznámeny ministerstvu zahraničí.