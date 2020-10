Miliardář Sehnal: Nemám peníze na rozdávání jako Kellner, 26 miliónů od Bulovky chci

„Jednotková cena je 29 korun za metr čtvereční. Když jsou standardní komerční veletrhy, tak se cena za metr čtvereční na den pohybuje od dvou do čtyř tisíc korun. Odhaduji, že je to kolem dvou procent z ceny komerčního nájmu. Sleva je 98 procent,“ řekl Sehnal Novinkám.

Pražská Nemocnice Na Bulovce by tak za pronájem 20 tisíc metrů čtverečních hal a okolních pozemků od 18. října do 30. listopadu měla zaplatit 26,6 milionu korun s DPH.

„Zdaleka to nepokryje ani náklady. Pozemky jsou státní. Platím za jejich pronájem skoro 25 milionů ročně. Za co pozemky přenecháváme nemocnici, je na hranici nízkého až symbolického nájmu,“ míní Sehnal.

Odkázal také na to, jak rozdílné pozice on a Kellner v žebříčku nejbohatších Čechů zaujímají. „Kolik tam má peněz on,“ narážel na jeho vedoucí příčku s majetkem přibližně 239 miliard korun.

I stát má podle něj letištní hangáry a nádraží, které by mohl teoreticky využít. „Ale ne každá budova je k tomu způsobilá. Veletržní areál je v tomto smyslu drahou a složitou stavbou, která je určena k tomu, aby se tam shromažďovali lidé,“ uvedl Sehnal.

Pokud by na místě nepůsobila polní nemocnice, využilo by se místo podle majitele jako skladový prostor pro partnery veletržního areálu.

Sehnal se však nebrání ani případnému prodloužení pronájmu. „Jsme schopni areál poskytnout po dobu nezbytně nutnou, tak jak to bude zdraví občanů ČR vyžadovat,“ uvedl. Ale jedním dechem dodal, že by uvítal, kdyby se mu areál vrátil do běžného provozu zahrnujícího výstavy přibližně v únoru příštího roku.