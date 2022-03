Maminko, já umřu, strachoval se ukrajinský klučina

„Původně jsem chtěla zůstat, ale po těchto zážitcích, po bezesných nocích s nálety, které začínaly kolem třetí nebo čtvrté ráno, po tom, co nad námi jednou proletěla raketa s plochou dráhou letu, už to dál nešlo,“ říká.

Jevgenija prchala z Kyjeva se synem i s přítelkyní z dětství Olgou a její dcerou Varvarou. Aniž by si vybírali, kam chtějí jet, nasedli v Kyjevě do prvního vlaku, do něhož se jim podařilo dostat.