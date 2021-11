Lůžka na JIP se plní neočkovanými

„Čekali jsme, že ten průběh bude daleko mírnější, ale bohužel to aktuálně vidíme tak, že třetí dávka očkování bude nutnost,“ informoval lékař, který zároveň potvrdil, že neočkovaní lidé mají v drtivé většině těžší průběh nákazy než lidé s vakcínou.

„Bohužel jsou stále mezi námi lidé, kteří to budou odmítat, a přesvědčí je možná až hospitalizace vlastní osoby na jednotce intenzivní péče. Některé možná ani to ne,“ dodal. Od pondělí nemocnice omezila plánované operační výkony o 20 procent.

Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) situaci zatím zvládá. „Máme 103 pacientů s covidem, z nichž 27 leží na JIP. Kolik je z nich neočkovaných, v této chvíli nevím. Tato čísla dostávám s několikadenním zpožděním. V průměru je to zhruba čtyřicet procent. Kapacita těchto oddělení je zatím dostatečná. Jsme navíc schopni lůžka na covidových odděleních přidávat,“ řekl Právu včera mluvčí FNOL Adam Fritscher s tím, že v loňském roce bylo v nemocnici naráz nanejvýš 166 pacientů s covidem.

Na zdravotnících je však po­dle něj už znát velká únava. „Trvá to dlouho. Morální a fyzická opotřebovanost lidí je obrovská. Zvládají to bez konfliktů, ale s vypětím všech sil,“ zdůraznil. Nemocnice, jak dále informoval, omezuje i výkony, a to napříč všemi odděleními.