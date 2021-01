Lidí v nemocnicích by výrazně mohlo ubýt za tři týdny, míní Dušek

Vláda bude v příštím týdnu jednat o úpravě systému PES. Nově by do něj mělo přibýt kritérium, které stanovuje pro přechod do nižšího stupně pohotovosti maximální počet hospitalizovaných covidových pacientů v nemocnicích. V pondělí leželo na lůžkách přes 7 tisíc pacientů s onemocněním, ve čtvrtek to bylo přibližně 6100. Na jednotkách intenzivní péče se pak aktuálně léčí 1100 lidí.