Laboratoř stíhá i větší počty vzorků

„U nás byl delší dobu průměr odběrů 250 až 270 za den, teď v úterý to vyskočilo na 400, ale i tak v klidu stíháme a kapacita je stále výrazně větší. Uvidíme, zda to byla výjimka, nebo čísla porostou, ale zahlcení jsme zatím nebyli. Máme teď i lepší přístrojové vybavení. S vyšším nasazením bychom zvládli i dvojnásobek, tedy kolem 800 vzorků za den. Máme také nějaké nápady, jak by to šlo ještě navýšit, kdyby byly nějaké velké krizové scénáře,“ řekl Právu mikrobiolog Jan Závora, lékař z laboratoře VFN.