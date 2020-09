Koronavirus se v Česku nyní šíří zejména mezi dětmi a mladými, dokládají čísla

V absolutních číslech je od počátku března do 9. září evidováno 28 000 případů nákazy, mezi nimiž převládají lidé v produktivním věku mezi 41 a 50 lety následováni věkovou skupinou lidí mezi 21 a 30 lety.

Trochu jinak situace vypadá, srovnáme-li dílčí úseky epidemie. Její úvod od 1. března do 9. dubna (tj. prvních 41 dnů) a současnou situaci od 1. srpna do 9. září (posledních 41 dnů).

Nyní, kdy za posledních 41 dní evidujeme 12 629 případů, se nákaza oproti jaru výrazně častěji šíří mezi mladými lidmi do 30 let věku a rovněž dětmi.

Se startem školního roku, který vrátil žáky a studenty do škol, přišlo opětovné zavedení některých restrikcí, přesto některé školy kvůli rozšíření nákazy neotevřely a třídy z dalších se záhy ocitly v karanténě.

Při srovnání jara a současného stavu je zajímavý poměr nakažených. V rámci celé populace je to nyní 2,3násobek oproti sledovanému stavu z března a dubna. Výrazněji vyšší poměr lze vidět u dětí a mladých lidí do 30 let.