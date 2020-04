Kancléř Mynář uspořádal ve své restauraci zabijačku

"My jsme si tady pěstovali soukromě prase tak jako mnoho let," uvedl Mynář. Jeho restaurace je kvůli preventivním opatřením ale uzavřena a prase podle Mynáře nebylo čím krmit. Po otevření hobbyobchodů koupili praseti šrot. Kvůli šrotu ale zvíře podle Mynáře přestalo žrát a hrozilo, že pojde.

"To byla normálně zabijačka nutná, nedělalo se žádný hogo fogo, jenom se rychle zabilo prase, rozbouralo se na maso, rychle se to ukončilo. Já jsem k tomu přijel včera (v pátek) odpoledne, to už byl skoro konec té zabijačky," uvedl Mynář. Podle něj se zabijačky zúčastnil řezník a další čtyři nebo pět lidí.

Nouzový stav zatím platí do konce dubna. Lidé by i nadále měli vycházet ze svých domovů jen v nezbytných případech, například do práce, pro potraviny či léky, povoleny jsou také vycházky do přírody či městských parků. Od ostatních si má člověk udržovat alespoň dvoumetrový odstup, mít zakrytý nos i ústa a pohybovat se maximálně po dvou, pokud nejde například o členy jedné domácnosti.