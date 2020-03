Kalousek: Babiš se chová jako podlý podvodník

V posledních dnech se dost zostra pouštíte do vlády za to, co dělá nebo spíš nedělá kolem pandemie, hrozíte trestním oznámením kvůli tomu, že lidé, kteří létají do Číny pro zdravotnický materiál, nemusí být po návratu v karanténě. Nepřeháníte to trochu?

Jsem přesvědčen, že vyškrtnutí Číny z rizikových zemí není správné rozhodnutí. Číslům, která Čína udává, se přece nedá věřit. Proto toto rozhodnutí považuji za strašně nebezpečné. Tím spíš, že jakmile se začnou rozvolňovat některá opatření, bude možné do této země znovu létat. A pokud jde o to oznámení, pak to v případě, že ho podám, bude směřovat proti neznámému pachateli kvůli šíření nemoci.

Nemáte obavy, že naopak trestní oznámení může směřovat na vás za to, že jste na sociálních sítích označil premiéra Babiše za svini kvůli tomu, že chce lidem sebrat bez náhrady všechny příjmy?

Jak byste řekla člověku, který ve funkci premiéra podle a zákeřně podvedl a doběhl své občany? Zatímco se modlil a omlouval, tak měl promyšleno, jak své občany doběhne.

Co máte na mysli?

Mluvím o převedení nouzového stavu na ministerstvo zdravotnictví. To je skutečně podlý podvod. A pokud jde o to slovo, je to synonymum pro někoho, kdo se chová jako podlý podvodník. Myslím, že bych to u soudu docela dobře uměl vysvětlit.

Já jsem byl při minulé krizi hodně drsný, možná až moc. Prosadil jsem snížení příjmů všem o 4-15%. Ale nikdy by mě nenapadlo, sebrat někomu bez náhrady všechny příjmy. Taková svině je jenom @AndrejBabis. https://t.co/uoPoXFlLYz — Miroslav Kalousek (@kalousekm) March 26, 2020

Dožadoval jste se vpuštění na ministerstvo financí, kde jste chtěl během jednoho dne s přehledem najít úspory. I když vás tam nepustili, tak jako znalec poměrů určitě víte, kde těch čtyřicet miliard, které činily původní schodek rozpočtu, najít.

Samozřejmě v provozních výdajích jednotlivých kapitol. V okamžiku, kdy je většina firem v existenčních potížích, tak je naprosto nemravné, aby si státní úřad hověl v podmínkách, jako by žádná krize nebyla. Dokonce někde mohou přijímat nové lidi, protože nemají naplněné stavy. Další jsou některé volební dárečky, jako třeba slevy na jízdném. Toho se vláda stále nevzdala. I v novele rozpočtu je na to vyčleněno stále 4,5 miliardy korun. Mohu zmínit také agropotravinářský komplex, který je velmi štědře dotován ze společné zemědělské politiky EU, který bude krizí zasažen nejméně, protože jíst se musí. A vláda mu ještě přidala 3,3 miliardy korun.

Takhle to vypadá, že si stát přeje, aby živnosti zkrachovaly.

Viníte z toho Babiše a jeho Agrofert?

Určitě silné zájmy agropotravinářského komplexu jsou ve vládě zastoupeny. Jak premiérem, tak ministrem zemědělství.

Vláda ve čtvrtek oznámila, že odškodní živnostníky. Souhlasíte?

Je to krůček, nikoli krok, správným směrem. Je to podpora v nezaměstnanosti zhruba na úrovni minimální mzdy, což může řešit situaci živnostníka, který nemá žádné fixní náklady. Ale absolutně to neřeší situaci živnostníka, který dál tyto náklady hradí. Mám na mysli třeba nájem. Jestli někdo platí 100 tisíc nájem měsíčně za hospodu, nebo 50 tisíc za kadeřnictví, které musel zavřít z rozhodnutí vlády, tak to pro něj žádné řešení není. Rozuměl bych tomu, kdyby vláda řekla: nemůžeme vám uhradit celý ušlý zisk, to nejde, ale uhradíme vám fixní náklady plus těch 15 tisíc na živobytí. To už bych bral jako férový krok. Jde o to, co stát chce. Jestli chce, aby ty lidi neumřeli hlady, anebo chce, aby ty živnosti byly zachovány. Takhle to vypadá, že si stát přeje, aby živnosti zkrachovaly.

Když říkáte uhradit fixní náklady živnostníkům, tak kolik by to mohlo státní kasu stát?

Fixní náklady živnostníků nejsem schopen spočítat, to by se muselo jít přes finanční úřady. Ale jestliže fabriky se zaměstnanci dostanou kurzarbeit, tak pomoci by se mělo v uhrazení těch fixních nákladů i živnostníkům.

ODS ve čtvrtek po jednání zástupců opozice s premiérem a dalšími ministry přišla s tím, že ministryně financí Alena Schillerová (ANO) by právě kvůli neochotě odškodnit podnikatele měla odstoupit. Co vy na to?

Já jsem tuto vládu nevolil, nevěřím jí, ale nevím, jestli je teď doba na odstupování toho či onoho ministra. V každém případě se vláda bude muset zodpovídat za to, jakým způsobem podvádí svoje občany.

Potvrzujete tím, že ve Sněmovně se už rodí nápad na ustavení vyšetřovací komise, která by po odeznění dnešní krizové situace vyhodnotila chování vlády a jejích jednotlivých členů?

Zcela určitě. Nejde jen o to, aby se vláda zodpovídala, ale jde i o budoucnost. Pochopitelně nelze vyloučit, že nějaká podobná situace se může v budoucnu opakovat, a proto je namístě zmapovat všechny chyby, které se staly. Ať už nevědomky, nebo z arogance.

Jde jen o zmapování situace, ale případně o trestní oznámení, která bývají výsledkem práce sněmovních vyšetřovacích komisí?