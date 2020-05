Kadeřnictví otevřou. Budou jak ze sci-fi

Na pondělní rozjezd se chystá také pánské kadeřnictví Trio v Mladé Boleslavi. „Jsme zvědavé, jestli v celém tom brnění vůbec půjde stříhat. Štít se zamlžuje, odráží se v něm světlo, já navíc nosím brýle. Moc si to nedovedu představit. To bych raději všechno sundala, dýchala normálně a zvykla si na bacily,“ říkala Právu jedna z šesti kadeřnic pracujících v mladoboleslavském holičství Nataša Škřípková.

„Kolegyně zkoušela ve všem tom vybavení stříhat tatínka, ale moc to prý nešlo, tak uvidíme v pondělí, až to vypukne,“ smála se kadeřnice. Prozatím tady budou přijímat jen telefonicky objednané zákazníky.

„Lidi z ulice brát zatím nebudeme, aby se tu nehromadili v čekárně. My se tady střídáme po třech, pracovní stolky máme přišroubované ke zdi, ty jsme nemohly dát dál od sebe, ale mezi sebe dáme stěny. Když pak budeme stříhat, tak si zákazníci budou muset roušku částečně sundat, abychom nepřestřihli šňůrky, nějak to budeme muset udělat, ale jak, to se uvidí až v pondělí,“ nastínila Nataša Škřípková.