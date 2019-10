Jsou to zvěrstva a válečné zločiny, tvrdí čeští poslanci o turecké invazi v Sýrii

„Trpí civilisté, dochází k takovým zvěrstvům, která mohou být nazývána válečnými zločiny. Mezinárodní společenství by se k tomu mělo postavit. Podporujeme zákaz vývozu zbraní do této oblasti,“ řekl na úterní tiskové konferenci šéf hnutí STAN Vít Rakušan .

Podpořil názor ministra kultury a bývalého šéfa české diplomacie Lubomíra Zaorálka, podle něhož by se v Turecku neměla vyrábět nová Škoda Superb. „Myslíme si, že v tuhle chvíli by to bylo na místě. Ty sankce z našeho pohledu by měly být citelné a toto může být silný ekonomický zásah,“ zhodnotil Rakušan.