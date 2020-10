Imunolog Hořejší: Přísná opatření měla přijít dříve, teď už hrozí italský scénář

Oproti svým předchozím výrokům ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) nečekal s vyhlášením přísnějších opatření na konec následujícího týdne, ale část platí již od pátku, druhá pak od pondělí. Věříte, že opatření zafungují? A může stačit 14 dní na to, aby kleslo reprodukční číslo pod jedna?

Abych řekl pravdu, tak to vidím tak padesát na padesát, zda to bude stačit, anebo se to už nedá ubrzdit a dostaneme se do té kritické situace. Ale jsem optimista a doufám, že to zafunguje aspoň částečně. Jsou to opravdu opatření, která se měla udělat už dávno, a mohli jsme se vyhnout tomu, kde jsme teď.

Sám ministr Prymula však nově nevyloučil ani lockdown. Není to podle vás namístě? Myslíte, že se tomu můžeme stále vyhnout?

Otázka je, čemu říká lockdown. Má to více významů. Spousta lidí říká, že to, co jsme tu měli v březnu, byl lockdown, ale to není úplně pravda. Lidi chodili normálně do práce s výjimkou služeb, kde to bylo zakázáno, a vedle toho měli chodit jen na nejnutnější nákupy, nikam jinam vycházet.

Myslím, že opakování tohoto asi nehrozí, protože se mezitím ukázalo, co je opravdu důležité. Jestli chodí lidé po ulici, jsou od sebe vzdálení a nepotkávají se na dlouhou dobu, tak to podle mě nevadí. To nejdůležitější - shromažďování velkého počtu lidí v těsné blízkosti - je nyní ošetřeno novými opatřeními. Jde například o kulturní akce nebo rodinné oslavy. A samozřejmě také prostředí, kde se ten virus dobře šíří, jako jsou posilovny, bazény a šatny.

Za tři týdny od dnešního dne bude těžkých případů několikanásobně více než dnes.

Zůstaňme ještě u pana ministra. Uvedl, že jsou nemocniční lůžka z velké části naplněna a že je nutné zajistit další kapacity. Jak hospitalizovaní na JIP, tak zemřelí přitom reflektují počty nakažených s několikatýdenním zpožděním s ohledem na vývoj jejich nákazy. Nyní jsou počty infikovaných výrazně vyšší. Nevracíme se tak k hrozbě italského scénáře (prudký nárůst nakažených a nedostatečné lůžkové kapacity)?

Bohužel to vypadá, že ano. Myslím si, že to reálně hrozí. Zaplať pánbůh, že zatáhli aspoň teď za záchranou brzdu, ale mělo se to stát daleko dříve. Mnozí jsme varovali, že to takhle může dopadnout už v první polovině září. Je hrozné, že se to takhle zanedbalo. Opakovaně zdůrazňuji, že na tom mají značnou vinu někteří nezodpovědní pseudoodborníci, mediálně známí lékaři, kteří to bagatelizovali. A vláda bohužel dala na jejich slova, což bylo velmi nemoudré.

V případě, že by se tedy křivka nakažených výrazněji nezploštila, vydrží to podle vás zdravotní systém i v průběhu zimy?

To je opravdu hádání z křišťálové koule, ale doufám, že je naše zdravotnictví dostatečně robustní na to, aby i nějakou mimořádnou situaci zvládlo. Nepochybuji o tom, že se leckde připravují i nějaké nouzové prostory, do kterých by se mohli přestěhovat třeba pacienti, kteří nejsou tak závažně nemocní, aby se uvolnila lůžka pro těžce nemocné, kterých bude určitě přicházet daleko více.

Jak jste řekla, dnešní situace odráží situaci před týdny. Vývoj do stadia těžkých případů trvá minimálně tři týdny od chvíle, kdy se projevilo onemocnění poprvé nebo se lidé nakazili. Když se tedy podíváte na to, kolik bylo případů před třemi týdny, tak to bylo několikanásobně méně. Takže za tři týdny od dnešního dne bude těžkých případů několikanásobně více než dnes.

Ale věřím, že to ředitelé nemocnic, a obecně lidé, kteří jsou za to zodpovědní, vědí a podnikají příslušná organizační opatření, aby to k úplné katastrofě nevedlo. Vyloučit se to ale nedá. Například v New Yorku to skutečně absolutně zkolabovalo a lidé tam umírali na ulici.

Není ale už nyní v systému mnohem více nakažených, kteří nejsou otestovaní, a budou časem potřebovat rovněž pomoc v nemocnici? Jak pracovat s tímhle číslem?

Samozřejmě. Je naprosto jasné, že je v systému mnohem více nakažených, než kolik je jich otestovaných. Kdyby se dala najednou otestovat alespoň polovina celkové populace, několik milionů. Což prakticky nejde, ale teoreticky by to bylo možné, kdyby byl k dispozici testy, které jsou rychlé a levné. Tak si myslím, že by těch pozitivních případů bylo minimálně pětkrát tolik, než o kolika dnes víme.

Kdybychom to nyní obrátili, ministr Prymula vidí „světlo na konci tunelu“ v příchodu vakcíny. Na tomhle se shodnete?

Samozřejmě. Jediná možnost je, že se to vyřeší tou vakcínou, kterou už vidím na obzoru. Jsem přesvědčen, že na konci roku budou i u nás první stovky či tisíce případů, které budou moci vakcínu dostat. Mimochodem už je objednaná. Rozhodně to tak bude během prvního čtvrtletí, či pololetí příštího roku. Zbývá nám několik měsíců, abychom to vydrželi. A trošku mě zaráží, že se během diskuze o vakcíně stále zdůrazňuje, že to nebude povinné, ale naopak jen pro ty, kteří budou chtít.

Ohrožuje to i jiné lidi, kteří se pak nevejdou do nemocnice, a budou tak doplácet na to, že jsou tu hlupáci, kteří se nechtějí nechat očkovat.

Zavedl byste ji tedy jako povinnou? Často se zmiňuje, že by toto řešení mohlo zkolabovat právě na tom, že lidé budou vakcinaci odmítat. Nutno podoktnout, že i proočkovanost na chřipku je v ČR nízká.

Kdyby bylo po mém, tak bych to zavedl jako povinné aspoň v nějakých rizikových kategoriích. Navíc je fakt, že my, kteří jsme příslušníci rizikové skupiny, ať jde o věk jako u mě, nebo ti, kteří mají nějaké další choroby, kteří riziko utváří, na tom máme vlastní zájem, abychom to nemuseli prodělat.