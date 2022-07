Hnutí STAN si po skandálech zvolí nové vedení. Rakušan nemá vyzyvatele

Původně se měli Starostové řádně sejít až příští rok, protože nové vedení si zvolili loni v srpnu. Od vstupu do vlády ovšem hnutí, které po loňských parlamentních volbách vystřelilo mezi nejvýraznější politické strany u nás, stíhá jeden problém za druhým.

Do vedení STAN chce přes dvacet poslanců a senátorů

Rakušan v reakci svolal mimořádný sněm hnutí, na kterém si zvolí kompletně nové vedení. O funkci předsedy se uchází pouze on. Již dříve nicméně uvedl, že by si přál, aby do nejužšího vedení zamířily nové tváře, které pomohou partaj nasměrovat jinam a hlavně zabránit dalším skandálům.