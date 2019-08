Hamáček: Krize měla vyhnat ČSSD z vlády

Pane předsedo, ulevilo se vám po pátečním jednání vašeho předsednictva, které řeklo: Ve vládě zůstáváme, Hamáčka nesvrháváme?

Těžko říct, jestli se mi ulevilo, ale asi jde o to, že jsme odpověděli na otázky, které visely ve vzduchu. Teď je tedy v sociální demokracii jasno.

Hlasování ale nebylo tak jednoznačné, když pro odchod z vlády bylo jedenáct členů, proti třiadvacet a osm se zdrželo. Vnitřní rebelie se tak přece může při nejbližší možné příležitosti zopakovat.

Výsledek hlasování byl stejný jako při červnovém jednání předsednictva. Nic se vlastně nezměnilo. Nesouhlas ústecké, plzeňské, jihomoravské a teď také pražské organizace se vstupem do vlády dali zástupci těchto organizací najevo i při pátečním hlasování o odchodu z ní.

A že by se situace mohla opakovat? To je na odpovědnosti daných organizací. Já jsem šel do toho projektu s tím, že necháme rozhodnout členskou základnu a dáme vedení prostor na to, aby ukázalo, co umí. Zmíněné organizace odmítly zvolené rozhodnutí a neustále ho torpédují. Na jednání předsednictva jsem to přirovnal k příběhu z byznysu.

To je jako by tady firma prodávala auta, a část jejího středního managmentu by řekla, že ta auta jsou k ničemu, jsou životu nebezpečná, tak ať si je lidé nekupují. Asi by tito lidé ve firmě skončili. Jsme politická strana, a pokud její členové chtějí, aby uspěla, jako ta firma, a její produkt byl úspěšný, tak ho přece musí držet.

Zazněl na jednání požadavek ústecké organizace na váš odchod z čela partaje?

Takový návrh na hlasování nezazněl. Hovořilo se o tom, ale zástupce ústecké organizace zkritizovali i ti členové, kteří jsou proti účasti soc. dem. ve vládě. Ostřelovat předsedu v přímém přenosu je podle nich šílenství.

Stály vám za to tříměsíční tahanice kolem odvolávání a nominace na ministra kultury, když jste si nedokázali prosadit své a prezident, a nakonec i premiér, si s vámi pohrávali jako s loutkami?

Myslím, že po těch třech měsících je jasné, jak to vlastně na české politické scéně je. Postupovali jsme přesně podle Ústavy a v principu z naprosto marginální věci, jako je odvolání ministra, se tady stal spor o Ústavu. Současně se ukázala síla a schopnosti všech aktérů.

Mluvíte o premiérovi?

Pan premiér při odjezdech do Lán vždycky tvrdil, že to zařídí. Když odjížděl, tak neměl co říct. Jasně tím ukázal, že má své limity, pokud jde o uplatňování ústavních kompetencí a práv. A také se ukázalo, že pan prezident v rámci posílení své pozice je schopen jít až za hranici Ústavy.

A současně se ukázalo, že se můžete stavět na hlavu, ale – jak říkáte, marginální věc, jakou je výměna ministra – nejste schopni před premiérem a prezidentem prosadit.

Současně se ukázalo, že soc. dem. není stranou, která je schopna sundat vládu Andreje Babiše. Před nedávnem nás kritizovali demonstranti, že držíme u vlády Andreje Babiše. Dnes je tak nad slunce jasné, že i kdyby se soc. dem. stavěla na hlavu, odešla z vlády, tak Andrej Babiš zůstane premiérem.

A to, co přijde po nás, bude jenom horší. Soc. dem. je tou poslední hrází před nástupem SPD. Když z vlády odejdeme, Andrej Babiš zůstane v premiérském křesle, a jediné, co se změní, bude to, že na ministerstvu vnitra usedne člověk, se kterým souhlasí Tomio Okamura. Mimochodem, z mého pohledu celá vládní krize byla o tom, jak soc. dem. z vlády vyhnat.

Konzultoval jste s prezidentem nominaci Zaorálka do čela resortu kultury?

Prezident to jméno věděl.

Čím si vysvětlujete vzájemnou náklonnost mezi prezidentem a premiérem, když Zeman ještě v roce 2011 na sjezdu své tehdejší strany prohlásil, že Babiš je absolutně nedůvěryhodný politik?

Je evidentní, že situace se od té doby změnila. Miloš Zeman potřeboval podpořit v prezidentské volbě, tu podporu dostal. Andrej Babiš potřeboval podpořit po volbách a podporu potřebuje i do budoucna, pokud by padla vláda. A tuto podporu, zatím slovní, už také od prezidenta získal. Jak znám Miloše Zemana, tak pokud něco slíbí, tak slovo dodrží, pokud mu to vyhovuje.

Když říkáte, že situace je po létě jasnější, vychází vám z toho, že jasněji mají i vaši voliči, kteří – alespoň podle finančních zpráv – neposlali vaši partaji za poslední dva měsíce ani korunu v podobě sponzorských darů? Na rozdíl od jiných stran.

Takové srovnání mě nenapadlo. Podle mě naopak neplatí argument, že jsme ve vládě proto, abychom se na tom finančně zahojili a odvrátili nějaké ekonomické problémy.

V pátek jsme projednávali restrukturalizaci našich finančních závazků v důsledku rozhodnutí Nejvyššího soudu v kauze Altner. A to tak, aby se strana dostala co nejrychleji z finančních problémů. Jsem přesvědčen, že se to podaří.

V uplynulých měsících jste opakoval, že Miloš Zeman porušuje Ústavu. Příslibem jmenování Zaorálka do funkce ministra kultury tato vaše kritika končí, anebo jste ochotni podpořit ústavní žalobu, která přišla do Sněmovny ze Senátu?

Je evidentní, že tato žaloba ve Sněmovně neprojde, protože hnutí ANO, SPD a komunisté ji nepodpoří.

Ptám se na postoj sociální demokracie.

Budeme o tom ještě jednat na klubu. Oslovili nás zástupci Senátu, kteří nám chtějí žalobu prezentovat, takže určitě o tom budeme diskutovat. Předpokládám, že k závěru dospějeme až po tomto jednání. Problém žaloby je, že jde o soupis hříchů Miloše Zemana za poslední roky, z nichž mi některé připadají absurdní. Kdyby se žaloba týkala jen situace na ministerstvu kultury, tak by soc. dem. měla jasno.

Jasno máte v podpoře státního rozpočtu, kdy vaše místopředsedkyně a ministryně práce a sociálních věcí Maláčová veřejně řekla, že všichni jsou spokojeni, protože to dopadlo tak, jak si představovali. Proč jste tedy tak vehementně bojovali o dvacet miliard navíc, když vám ke spokojenosti stačí polovina?

Výsledek není polovina. Jsem přesvědčen, že konečná cifra bude přes dvanáct miliard. Pokud mohu mluvit za ministerstvo vnitra, tak naše požadavky stály na tom, aby resort mohl fungovat. Víc než tři miliardy, které jsme vyjednali pro vnitro, nejsou sice naprosto ideální, ale není to něco, kvůli čemu bychom měli rozpočet bojkotovat nebo pokládat vládu.

Obdobná situace je na dalších resortech. Když mluvím o vnitru, tak je to dobrá zpráva pro policii, hasiče a současně pro bezpečnost České republiky. Ještě letos koupíme policistům 1500 nových aut. Současně počítáme s tím, že každý rok bude v rozpočtu půl miliardy na obnovu vozového parku. Jsme velmi blízko řešení, že podstatná část vozového parku policie by fungovala na bázi operativního leasingu.

Pokud se nám to podaří, tak by se jednou provždy mohla situace vyřešit. Aby se nemohlo stát, že policista bude jezdit v autě, které má najeto 350 tisíc kilometrů. Jen bych dodal, že pokud bychom souhlasili s prvotním návrhem paní ministryně financí, tak nemáme peníze na nová policejní auta, Jana Maláčová nemá peníze na sociální služby a tak dále.

Čeká vás ještě debata o zvyšování platů ve státní správě. ANO zatím hovoří o dvou procentech, s výjimkou učitelů, kde by to mohlo být deset, odboráři se pohybují kolem osmi procent. Kolik bude soc. dem. prosazovat?

Nárůst platů o dvě procenta při dvouprocentní inflaci znamená jejich reálný pokles. Budeme jednat s odbory, nějaká jednání už probíhají, ale zatím jsme na začátku. Nechci teď hovořit o konkrétním čísle, jasné ale je, že dvě procenta jsou pro nás nepřijatelná a budeme se snažit, aby nárůst byl co nejvyšší v rámci toho, co si může státní rozpočet dovolit.

Jen chci dodat s ohledem na částky, které jsme pro jednotlivé resorty dojednali, že pokud by zůstal růst platů na minimální hranici, tak to může podseknout příjmy rozpočtu díky snížení odvodů atd. To, myslím by paní ministryně financí měla také vzít v úvahu.

Jak dlouho může podle vašeho odhadu vydržet vaše koaliční „idylka“?

Myslím, že nás čeká velmi horký podzim. Evidentně se bude řešit trestněprávní kauza premiéra, pravděpodobně se budou řešit evropské audity a předpokládám, že jak se bude blížit výročí 17. listopadu, začne sílit protestní hnutí. Takže o nějaké idylce nemůže být řeč.

Pokud bude Babiš obžalován, znamená to v této situaci pro sociální demokracii odchod z vlády?

Od začátku jsme říkali, že celá kauza pana premiéra může skončit obžalobou, ale současně jsme řekli, že tím zlomovým okamžikem je prvoinstanční odsouzení.