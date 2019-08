Maláčová: O platy se ještě střetneme

Určitě proběhne ještě ostrá diskuse o platech státních zaměstnanců. Dvě procenta, se kterými se zatím počítá v rozpočtu pro příští rok, by nepokrylo ani očekávanou inflaci . Proto stále tvrdíme, že je to nedostatečné, v době ekonomického růstu dokonce absurdní.

To jsme si s paní ministryní vysvětlily. Všechny požadované analýzy byly zaslány už v minulosti. Analýza sociálních služeb v květnu, analýza důchodového systému v červnu, analýza IT v červenci, analýza dávek na bydlení v únoru atd.

Ale víte, jak to je, každé takové jednání přináší svou daň. My jsme ji zaplatili tím, že budeme muset odložit některé plánované investice. Nebude se třeba stavět nová budova Úřadu práce v Olomouci anebo rekonstruovat budova v Pardubicích, zpomalí se digitalizace na České správě sociálního zabezpečení. A také nebudeme investovat do veřejně prospěšných prací, aby všichni, co mohou, pracovali v takovém rozsahu, jak jsme plánovali.