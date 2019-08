Chvojka: ČSSD je spokojena, je reálné, že podpoří rozpočet

„Jisté není nic, ale je to velmi reálné, že ČSSD státní rozpočet podpoří,“ prohlásil Jan Chvojka . Před časem ale soc. dem. pro rozpočet ve vládě nehlasovala. [ celá zpráva ]

My jsme uspěli se svými požadavky, ukázalo se, že byly relevantní

Šéf klubu KSČM Pavel Kováčik byl vyhýbavý. Sice ocenil, že se přidá na dopravní stavby, nicméně komunisté podle něho dál trvají na tom, že 40 miliardový schodek je příliš vysoký a měl by se snižovat směrem k třiceti miliardám. Podle něho by vláda dbát na rezervy pro budoucnost, neboť ekonomika bude zpomalovat.

Na to poukázal v nedělní diskusi i předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Jednání o státním rozpočtu je podle něho velmi úsměvné, protože ministři usilují o peníze pro své resorty a vláda přitom neplní to, co slíbila občanům, že bude směřovat k vyrovnanému rozpočtu. „Resorty se předhání, kolik peněz pro sebe seženou a v půlce roku budeme řešit nedostatek peněz na sociální služby,“ prohlásil kriticky.