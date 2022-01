Fiala může vládnout naplno

Pro důvěru kabinetu koalic Spolu a PirSTAN se vyslovilo 106 vládních poslanců. Mezi nimi i Jan Farský ze STAN, který kvůli tomu odložil odlet do USA, dva byli omluveni ze zdravotních důvodů. Opozičních poslanců ANO a SPD hlasovalo proti vládě 87 a pět se omluvilo.

„Pro budoucnost je důležité, že máme plnohodnotnou vládu s důvěrou, která může začít naplňovat programové prohlášení,“ uvedl po hlasování premiér Petr Fiala (ODS). Dodal, že před vládou teď stojí řada rozhodnutí, mimo jiné ta personální, kterým se chce věnovat v příštích týdnech. Mohlo by to znamenat například to, že kabinet jmenuje Michala Koudelku ředitelem BIS, zatím je jen pověřen. Anebo také výměny na klíčových postech, z nichž řadu z nich vláda provedla hned po svém nástupu ještě bez důvěry.