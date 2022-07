Ferrari je nejhorší možný signál a symbol rozhazovačného státu, míní PR odborníci

PR expert Karel Pluhař míní, že by měl stát nechat vůz vydražit. Další odborník na PR Karel Křivan věří, že ferrari může v budoucnosti alespoň pomoci v náboru k policii.

Ferrari F 142 – 458 Italia bylo zabaveno coby majetek pocházející z trestné činnosti. Původně civilní vůz má najeto kolem 2000 kilometrů, deset let byl odstaven a jeho zprovoznění vyšlo na 130 tisíc korun. Policejní vybavení a změna barvy vyšlo na dalších 340 tisíc korun a dosavadní servis na 25 tisíc.

„Tím, že policie zapojuje do služby ferrari, vysílá nejhorší možný signál. Pravicoví voliči požadují úsporný stát, středoví a levicoví sociální pomoc. Policejní supersport funguje spíš jako symbol rozhazovačného státu, který si dopřává luxus. A to v době, kdy občané řeší, z čeho platit účty za energie nebo hypotéku,“ komentoval počin policie Pluhař.

„Kdyby policie vůz vydražila a výtěžek putoval do státního rozpočtu, získala by větší sympatie,“ dodal. Na takový argument však ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl, že majetek zabavený policií neslouží k záplatování rozpočtu, ale k odškodňování obětí.

Podle Horáka nesklidila policie kritiku od veřejnosti v míře, kterou by sám předpokládal, protože se z ferrari stal zástupný spor.

„Diskuze na Novinkách bývají v podobných kauzách dobrým barometrem toho, co si voliči myslí. Zajímavé je, že i v anketě je to půl napůl, půlce ferrari vadí, půlce nevadí. Mě to docela překvapilo, domníval bych se, že při růstu cen energií a recesi slovo ferrari vzbudí větší poplach,“ poznamenal pro Novinky Horák.