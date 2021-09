Dušek: V nemocnicích mohou být v září opět stovky pacientů s covidem

Dušek připomněl, že mnoho lidí na lůžkách má lehký průběh. „Na jednotkách intenzivní péče máme v tuto chvíli dvacet pacientů na celou ČR. To vypadá pozitivně,“ uvedl. Třetinu nakažených podle něj tvoří mladí lidé do devatenácti let. Včera laboratoře odhalily 421 nově pozitivních, o 116 více než minulý týden. Stoupá také podíl pozitivních testů ze všech celkem provedených, který včera přesáhl čtyři procenta.