Dostali jste termín druhé dávky na dovolenou? Pomůže snad jen výmluva na nachlazení

„Je to velmi důležité, abychom mohli správně plánovat dávkování a objednávání vakcín, protože ten proces plánovaní není tak jednoduchý. Proto je to pouze ve výjimečných případech,” vysvětlila Zinke.

Lidem, kterých se to týká, tedy moc možností, jak situaci vyřešit, nezbývá. Nejschůdnější cesta je podle Zinke už při výběru prvního termínu počítat s tím, že aplikace druhé dávky proběhne o 42 dní později, a zohlednit to ve svých plánech. „U nás v O2 Universu si lidé mohou termíny vybírat. Už při výběru je tedy potřeba počítat s tím, že termín druhé dávky bude následovat za 42 dnů. Je lepší, když si to lidé spočítají, jestli jim to vychází,” apelovala mluvčí.