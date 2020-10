Děti se do škol vrátí. Anebo taky nevrátí. Zlepšená komunikace vlády v praxi

Rodiče dětí navštěvujících první stupeň základní školy si po posledních výrocích členů vlády nemohou být jistí, jak to bude s návratem jejich potomků do lavic. Zatímco jednou slyší ujištění, že se děti vrátí do škol 2. listopadu bez podmínek, vzápětí se od ministra školství dozvědí, že to vlastně vůbec není jisté.