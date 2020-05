Chebská nemocnice se po covidovém poplachu vrací do normálního provozu

Výjimku budou tvořit pacienti vyžadující intenzivní péči. Ti by měli zatím mířit do nemocnic v Karlových Varech nebo Sokolově. „Snažili jsme se nemocnici znovu otevřít v co nejkratším čase, ale v některých ohledech jsme limitování technicky. Poté, co se provedla dezinfekce všech objektů, je totiž nutné nejen zajistit úklid jednotlivých oddělení, ale také postupně vyzkoušet veškeré přístrojové vybavení, zda je plně funkční,“ pokračovala Samáková.