Česko žádá 30 tisíc vakcín pro děti z Ukrajiny

„Budu mít příští týden jednání v Bruselu s ministry zdravotnictví zemí EU, kde tento požadavek znovu vznesu. Myslím si, že tento problém vyřešíme v řádu týdnů,“ řekl včera šéf resortu Vlastimil Válek (TOP 09) po jednání s eurokomisařkou pro zdravotnictví a bezpečnost potravin Stellou Kyriakidesovou.

Aktuálně podle něj není problém v tom, že by nebylo čím děti z Ukrajiny očkovat, a nehrozí, že by to bylo na úkor českých dětí, ubezpečil.

Je důležité, aby bylo možné poskytnout uprchlíkům nejen očkování proti covidu, ale i proti jiným chorobám Stella Kyriakidesová, eurokomisařka

Exministr zdravotnictví a vakcinolog Roman Prymula upozornil, že problém by mohl nastat s vakcínami proti tuberkulóze. Původní výroba v Dánsku skončila, převedla se do Británie a nyní se odebírá látka z Polska, uvedl. Nad rámec běžných dodávek ale mohou, jak řekl, dodat jen 15 tisíc dávek, což není mnoho.

Potřeby dostupné péče a očkování pro ukrajinské uprchlíky včetně dětí si je vědoma i EU. „Je důležité, aby bylo možné poskytnout uprchlíkům nejen očkování proti covidu, ale i proti jiným chorobám,“ uvedla eurokomisařka.

Aktuálně státy řeší, jak se dostat k očkovacím průkazům a další dokumentaci, kterou by mohli uprchlíci předložit zdravotníkům v hostitelské zemi. Někteří mají část dokumentů v elektronické podobě a mohli by se k ní dostat.

„EU se teď rozhodla vyslyšet naše doporučení a zkusí centrálně přes vládní struktury dokumentaci získat. Ale byť je válka, tak stále platí GDPR a je také potřeba překlad do češtiny,“ přiblížil Válek překážky.

Získání dokumentů může mnohým pomoci vyhnout se přeočkování. Podle nedávného doporučení České vakcinologické společnosti se ti, kteří je nemohou doložit, automaticky berou jako neočkovaní. Při přílivu příchozích by to ale mohl být problém. „Znamenalo by to, že by se těm, kteří nedoloží očkování, muselo zahájit kompletně znova, což se nám zdá nerealistické,“ upozornil předseda společnosti Roman Chlíbek.

Chystá se proto nové doporučení, na němž se podílejí pediatři a praktici. „Pokud nedoloží nic, tak je jakési minimum aplikace očkování proti spalničkám, a pak proti záškrtu, tetanu a černému kašli. Zjednodušeně řečeno by člověk dostal od každého aspoň jednu dávku, abychom měli jistotu, že tam nějaká ochrana je,“ řekl Chlíbek.

Nebezpečí podle něj nehrozí dětem ani v případě, že by už dříve byly plně naočkované. Uvažovalo se i o tom, že by mohli rodiče dát čestné prohlášení, že děti očkované byly. K tomu ale mají odborníci výhrady. „Ani českým rodičům se toto neuznává. To by byl dvojí metr, i když chápeme, že je mimořádná situace,“ doplnil.

Test protilátek?

Válek zmínil také možnost nechat si změřit protilátky proti uvedeným nemocím, jak to umožňuje vyhláška. U dětí jde např. o žloutenku typu B, u dospělých i o spalničky. „U řady onemocnění není hranice ochrany stanovena a běžně se to nedělá. V doporučení proto máme, že nedoporučujeme vyšetření hladiny protilátek v souvislosti s očkováním,“ sdělil Chlíbek.

Odběr krve pro takové vyšetření mohou udělat přímo pediatři v ordinaci a poté poslat k rozboru do laboratoře. Vyšetření za několik stovek korun za odběr na jednu infekční chorobu dělají i soukromé laboratoře, třeba proti spalničkám, tetanu nebo žloutence typu B. Možné je ale udělat i hromadný odběr. Zřejmě ale za vyšší cenu. Pojišťovny testy na protilátky nehradí.