Bývalý poslanec za Piráty Jiránek: Bylo to hořké, ale bojujeme

V pondělí jsme o prioritách v tomto resortu jednali se STAN a díky tomu, že jsme většinu programu vytvořili my Piráti, tak komunikace s nimi je v tomto velmi konstruktivní. Velká část témat v oblasti průmyslu a hospodářství je podobná s programem Spolu.

Takže budeme upřesňovat, na co se dá vyšší priorita. I s ohledem na současnou energetickou situaci s krachem některých dodavatelů a možných řešení, co s extrémním růstem cen.

Bylo to hořké, ale částečně ano. Bojujeme. Budeme uvnitř strany probírat chyby v kampani i mimo ni. Budeme analyzovat i vnější vlivy, abychom proti nim mohli napříště připravit obranu. Teď se primárně soustředíme na to, aby byl hlas 840 tisíc voličů slyšet v programovém prohlášení vlády.

Je možné, že budou podmínky pro nás nepřijatelné, ale my se teď v rámci vyjednávacího týmu snažíme, aby tomu tak nebylo. Chceme, aby byly podmínky férové napříč vládou, aby se všechny strany cítily komfortně. Pak můžeme pro občany odvést kvalitní práci.

Pochybnosti jsou. Snažíme se o to, aby naše koalice měla férové zastoupení ve vládě a aby valná část našeho programu ve vládním prohlášení byla. Pro to jsme byli voleni. Pokud se nám to podaří domluvit, tak naše členská základna, která o tom na konci bude ještě hlasovat, uvidí, že jsou podmínky dostatečně férové i pro nás. A že budeme mít šanci reálně pomoci lidem a prosazovat náš program, jak jsme voličům slíbili.