Británie chce od soboty vyřadit Česko ze seznamu bezpečných zemí

„Bylo rozhodnuto o tom, že Británie vyřadí Českou republiku mimo jejich bezpečný seznam, a to s účinností od sobotního rána,” sdělil na tiskové konferenci náměstek ministr zahraničí Martin Smolek.

Česká strana o tom ale bude ještě chtít jednat. „Myslím si, že by Čeká republika měla v tom seznamu zůstat,” dodal.

Hlavními argumenty, proč by měla Česká republika zůstat na britském zeleném seznamu, je podle Smolka to, že jsou všechny případy vystopovatelné a že průběh nákazy je mírný. „Ministr zahraničí slíbil, že to ještě zváží,” sdělil náměstek šéfa české diplomacie.

Zdali nakonec vyřadí Británie Českou republiku se seznamu bezpečnostních zemí, by mělo být jasné ještě ve čtvrtek. V 18:00 by to měl na Twitteru uvést britský ministr dopravy.