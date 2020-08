Bouchnul jsem do stolu, nebyl to z mé strany podpásový útok, řekl Vojtěch k Maďarovi

K odchodu Maďara podle ministra přispělo také to, že on sám přesunul fungování všech pracovních skupin pod centrální řídící tým vedený hlavní hygieničkou.

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) by bylo třeba vysvětlit, jak komunikace probíhala. „Protože on tvrdí, že nebyl autorem toho, co bylo poté kritizováno. Možná by měl pan ministr zdravotnictví říci, kdo je autorem, jak to celé bylo. Ale já si pana Maďara vážím jako odborníka a doufám, že úplně nezmizí ze scény, a že pokud bude potřeba, tak bude k dispozici k nějakým odborným konzultacím,“ řekl novinářům před jednáním vlády vicepremiér Hamáček.