Blatný se seknul při výpočtu reprodukčního čísla. A hned dvakrát

Pokud by tedy bylo tisíc nakažených, tak při reprodukčním čísle 1,5 se počet nakažených zvýší o 1500, nikoliv jen o 500. Pokud by byl nakažen milion lidí a reprodukční číslo by bylo 1,1, nakazí se dalších 1,1 milionu lidí, nikoli pouze sto tisíc.