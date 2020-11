Blatný: Nouzový stav potřebujeme, aby se nerozvolňovalo neřízeně

Cílem žádosti o prodloužení nouzového stavu nebude podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) další zpřísňování opatření proti covidu-19. Má ale umožnit jejich řízené uvolnění.

„Ve chvíli, kdy nebudeme mít možnost opatření uplatnit, a k jejich nařízení je nutný nouzový stav potřeba, potom bychom se dostali do uvolňování neřízeného. A bylo by riziko, že i když se současná situace zdá být mírně optimistická, tak že bychom mohli situaci naopak zhoršit. A to by určitě na Vánoce nikdo nechtěl,” řekl ve středu ministr na tiskové konferenci pražského magistrátu k letošním oslavám 17. listopadu.

O kolik dní navrhne vláda nouzový stav prodloužit, zatím není jasné. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) by mohlo jít minimálně o dalších čtrnáct dnů. Nedávno mluvil o možnosti prodloužit nouzový stav až do Vánoc.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na dotaz Práva odkázal na ministra Blatného. Ten Právu sdělil, že počítá s návrhem na prodloužení o dalších třicet dnů, což však podle něj nevylučuje případné rozvolňování některých restrikcí.

Žádný bianco šek

Z vyjádření zástupců poslaneckých frakcí plyne, že vláda by mohla získat podporu, ale za předpokladu předložení jasných plánů.

„Požádal jsem ministra zdravotnictví, aby do připravované tabulky protiepidemických opatření doplnil, zda daná opatření nouzový stav vyžadují,“ sdělil v úterý Hamáček. Tabulku chce Blatný představit do konce týdne. V pátek se jí bude zabývat Rada vlády pro zdravotní rizika a v pondělí by měla o žádosti Sněmovně jednat vláda.

Naplňuje se tak scénář, který vláda předpokládala už na konci října, kdy žádala poslance o prodloužení nouzového stavu o měsíc, tedy do 3. prosince, avšak Sněmovna jej schválila do 20. listopadu. Poslanci by se měli sejít kvůli prodloužení příští týden ve čtvrtek.

Stejně jako v minulosti ani tentokrát nechtějí poslanecké kluby dávat ministrům bianco šek a očekávají, že kabinet přijde s jasným plánem. Podle toho jsou ochotni uvažovat o prodloužení. Většina klubů za prioritu považuje návrat žáků prvních a druhých tříd do škol.

„Je zjevné, že opatření budou pokračovat,“ řekl v úterý místopředseda dolní komory a šéf ODS Petr Fiala, který očekává, že vláda přinese jasná čísla a scénáře rozvolňování. „Tady nejde o opozici, ale o veřejnost, aby věděla, co ji čeká a s čím může počítat,“ prohlásil s tím, že jeho strana je o prodloužení stavu nouze na základě těchto informací ochotna jednat.

Obdobně mluví předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Jednoznačně podle čísel je vidět, že zdaleka na tom nejsme tak, že bychom mohli uvolnit všechna opatření, toho jsme si vědomi,“ řekla Právu.

Podle ní budou chtít znát jasnou strategii a konkrétní parametry, kdy a za jakých podmínek dojde zejména k otevření škol, a to alespoň prvních a druhých ročníků. „Podle toho se rozhodneme, zda prodloužení podpoříme,“ uvedla Pekarová. To bylo ještě před středečním vyjádřením premiéra o možném otevírání prvních ročníků škol od 18. listopadu.

Podle šéfa klubu KDU-ČSL Jana Bartoška bude postoj jeho členů záležet na jasném vládním zdůvodnění. „Zatím jsme nic přesného neslyšeli, takže si počkáme,“ řekl Právu.

Zareagoval i šéf klubu STAN Jan Farský. „Nemyslím, že se situace výrazně zlepší, takže nám nezbyde než stav nouze o nějakou dobu prodloužit,“ uvedl.

Komunisté podle místopředsedy Stanislava Grospiče jsou připraveni žádosti vyhovět, ovšem také na základě jasné argumentace. „Již při podpoře prvního prodloužení do 20. listopadu jsme řekli, že pokud přijde ta otázka na program znovu, tak čekáme, že s tím zároveň přijde i scénář toho, za jakých okolností potom dojde k rozvolňování, otevírání škol, obchodů, služeb. Rozhodující tedy budou kritéria,“ řekl Právu.

Kritikou vlády nešetří Piráti. Jak řekl Právu předseda Ivan Bartoš, dostala vláda už v říjnu ve Sněmovně jasné zadání týkající se scénářů postupu. „Chceme slyšet, jak vypadá schéma na znovuotevření škol, maloobchodu, podle toho se budeme rozhodovat,“ podotkl.