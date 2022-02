Blamáž? Strategie, hájí se vláda

K přehlasování senátního veta se má vrátit v pátek ve 13 hodin, koalice si prosadila pevné hlasování na určitou dobu. A to znamená, že v určitý čas musí skutečně Sněmovna hlasovat, a to i v případě, že by poslanci s přednostním právem, kteří mohou mluvit za každých okolností, chtěli ještě hovořit.